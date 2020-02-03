Sergen Yalçın o ismi Beşiktaş'a geri getirdi
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, yaklaşık 22 bin taraftarın katıldığı imza töreninin ardından Süper Lig'de çıktığı ilk maçında Rizespor deplasmanından üç puanla dönmüştü. Camianın desteğini arkasına alan tecrübeli teknik adam, sürpriz bir ismi de takıma geri getirdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle kötü gidişe dur demişti. Yeni hocası Sergen Yalçın'la ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran Kara Kartal, karşılaşmada gösterdiği mücadele için olumlu sinyaller verdi.
Bu arada deneyimli çalıştırıcı, takıma sürpriz bir ismi de geri getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılara 1.5 yıllığına imza atan başarılı teknik adam, kulübün eski kondisyonerlerinden Stefano Marrone'yi de teknik ekibe dahil etti.
İtalyan antrenör, Beşiktaş'ta Mustafa Denizli'nin 2008-2009 yıllarında görev aldığı dönemde yaşanan şampiyonlukta önemli bir rol üstlenmişti.
- 03.02.2020
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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