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03 Şubat 2020, Pazartesi
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o ismi 'a geri getirdi

Sergen Yalçın o ismi Beşiktaş'a geri getirdi

'ta geçtiğimiz günlerde göreve getirilen teknik direktör , yaklaşık 22 bin taraftarın katıldığı imza töreninin ardından 'de çıktığı ilk maçında Rizespor deplasmanından üç puanla dönmüştü. Camianın desteğini arkasına alan tecrübeli teknik adam, sürpriz bir ismi de takıma geri getirdi.

'in 20. haftasında deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle kötü gidişe dur demişti. Yeni hocası 'la ilk maçında 3 puanı hanesine yazdıran , karşılaşmada gösterdiği mücadele için olumlu sinyaller verdi.

Bu arada deneyimli çalıştırıcı, takıma sürpriz bir ismi de geri getirdi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlılara 1.5 yıllığına imza atan başarılı teknik adam, kulübün eski kondisyonerlerinden Stefano Marrone'yi de teknik ekibe dahil etti.

İtalyan antrenör, Beşiktaş'ta Mustafa Denizli'nin 2008-2009 yıllarında görev aldığı dönemde yaşanan şampiyonlukta önemli bir rol üstlenmişti.

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  1. 03.02.2020
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