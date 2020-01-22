Prijovic pahalı geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Prijovic pahalı geldi

Prijovic pahalı geldi

bir süredir 'la anılan 'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi.

bir süredir 'la anılan 'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi. Yönetimin zaten gündeminde olmamasına rağmen Mozzart Sport, Al Ittihad'da forma Sırp forvetin menajerinin 'da Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğünü iddia etti. Sadece 6 ay için 1.5 milyon euro isteyen Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği yazıldı.
  1. 22.1.2020
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