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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Kral da suskun

Kral da suskun

Bu sezon 12 maçta 5 gol atan Burak, ligdeki son sayısını 13. haftada buldu. Üst üste 4 maçı boş geçen kral, yokları oynuyor.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki santrforu , son haftalarda gole hasret kaldı. 'in 13. haftasında takımının 'u 4-1 yendiği maçta 2 gol birden atan deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 maçta gol kaydedemedi. Burak Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının ardından 357 dakika fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı oyuncu, şans bulduğu , , ve maçlarını boş geçti. Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftasındaki maçında ise forma giyemedi. Burak, Süper Lig'de son olarak 2014-2015'te formasıyla 4 hafta üst üste gol atamamıştı.

  1. 22.1.2020
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