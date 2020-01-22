Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un talipleri artıyor

Süper Lig'de beklediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup hakkında transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Antalyaspor, Beşiktaş'ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken siyah-beyazlı yönetim de bu transfere sıcak bakıyor.

OĞUZHAN OLUMSUZ

Ancak Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta kalmak istediği için teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Ligde zor günler geçiren ve 18. hafta sonunda topladığı 14 puanla küme düşme hattında yer alan Antalyaspor, ara transferde kadrosunu Sinan Gümüş, Veysel Sarı ve Lukas Podolski gibi isimlerle güçlendirdi.