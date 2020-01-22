Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un talipleri artıyor
Süper Lig'de son olarak sahasında lig lideri Demir Grup Sivasspor'a yenilen Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşebilir. Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna başta Lukas Podolski olmak üzere önemli isimlerle anlaşma sağlayan Antalyaspor, siyah-beyazlı takımdan Oğuzhan Özyakup’u istedi.
Süper Lig'de beklediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta, tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup hakkında transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Antalyaspor, Beşiktaş'ta uzun süredir formsuz olan Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin yöneticileri, yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenilirken siyah-beyazlı yönetim de bu transfere sıcak bakıyor.
OĞUZHAN OLUMSUZ
Ancak Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta kalmak istediği için teklife sıcak bakmadığı belirtildi.
Ligde zor günler geçiren ve 18. hafta sonunda topladığı 14 puanla küme düşme hattında yer alan Antalyaspor, ara transferde kadrosunu Sinan Gümüş, Veysel Sarı ve Lukas Podolski gibi isimlerle güçlendirdi.
- 22.01.2020
- Güncelleme: 22.01.2020 11:26
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette ayrılıyor! İşte yeni takımı... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
- Galatasaraylı futbolcuya talip çıktı! Transfer ve Beşiktaş...
- Anlaşma sağlandı! "Galatasaray'da oynamayı çok isterim"
- Younes Belhanda'ya 2 dev talip! Yeni transferin parası '10'dan
- Altay Bayındır'a dev kanca! İngiliz devi listesine aldı
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un talipleri artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.