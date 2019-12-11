Yeni Eljif Elmas geliyor! Görüşmeler başladı... Son dakika transfer haberleri
Maddi sıkıntıları nedeniyle bütçede daralmaya giden, geleceğe yatırım için genç ve yetenekli isimlere yönelen Beşiktaş, gözünü Kuzey Makedonya’ya çevirdi. Kartal, Vardar’ın 19 yaşındaki yıldızı Ali Adem’i takibe aldı. Siyah beyazlıların yanı sıra Kasımpaşa, Sporting Lizbon ve Dinamo Zagreb de Ali Adem’i istiyor. Dört kulüp de, bu sezon 17 maçta 2 gol atan defansif orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı.
Vardar'ın hafta sonu Shkendija ile oynadığı maçı Beşiktaş'ın yanı sıra Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Sporting Lizbon'un scout'ları izledi. 2-2 sona eren maçta Ali Adem, Vardar'ı 2-1 öne geçiren golü attı.
U21'DE MiLLi OLACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; oyuncunun danışmanlığını yapan KA Sport Management adına konuşan menajer Rahman Kice, söz konusu 4 kulüple transfer görüşmelerinin başladığını belirtti. Kice, genç oyuncunun Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı'na da çağrıldığını ekledi.
ELJIF'LE AYNI MEVKiDE!
Ali Adem, Fenerbahçe'nin genç yaşta Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya alıp Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattığı bir diğer Makedon yetenek Eljif Elmas gibi orta sahada görev alıyor.
- 11.12.2019
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Yeni Eljif Elmas geliyor! Görüşmeler başladı... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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