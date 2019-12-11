Yeni Eljif Elmas geliyor! Görüşmeler başladı... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Yeni geliyor! Görüşmeler başladı... Son dakika haberleri

Yeni Eljif Elmas geliyor! Görüşmeler başladı... Son dakika transfer haberleri

Maddi sıkıntıları nedeniyle bütçede daralmaya giden, geleceğe yatırım için genç ve yetenekli isimlere yönelen , gözünü Kuzey Makedonya’ya çevirdi. Kartal, Vardar’ın 19 yaşındaki yıldızı ’i takibe aldı. Siyah beyazlıların yanı sıra Kasımpaşa, Sporting Lizbon ve Dinamo Zagreb de Ali Adem’i istiyor. Dört kulüp de, bu sezon 17 maçta 2 gol atan defansif orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı.

Vardar'ın hafta sonu Shkendija ile oynadığı maçı 'ın yanı sıra Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Sporting Lizbon'un scout'ları izledi. 2-2 sona eren maçta , Vardar'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

U21'DE MiLLi OLACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre; oyuncunun danışmanlığını yapan KA Sport Management adına konuşan menajer Rahman Kice, söz konusu 4 kulüple görüşmelerinin başladığını belirtti. Kice, genç oyuncunun Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı'na da çağrıldığını ekledi.

ELJIF'LE AYNI MEVKiDE!

Ali Adem, Fenerbahçe'nin genç yaşta Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya alıp Napoli'ye 16 milyon Euro'ya sattığı bir diğer Makedon yetenek gibi orta sahada görev alıyor.

Beşiktaş'tan en hızlı yükseliş

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