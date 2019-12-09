Beşiktaş'tan en hızlı yükseliş

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+5. dakikada Umut Nayir'in attığı golle 3-2 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in 6. haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sadece 5 puan toplayan ve 16. sırada kalan siyah-beyazlı takım, son 8 haftada hızlı bir yükselişe geçerek zirve yarışına ortak oldu. Ligde art arda 6 maçını kazanan Beşiktaş, 14. hafta sonunda 8 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 27 puan toplayarak 2. sıraya kadar yükseldi ve şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

Siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada önemli bir yükselişe imza attı.

Ligin 7 ve 8. haftalarını 12. sırada tamamlayan Beşiktaş, sonraki 3 haftayı 8'incilikte geçirdi. Süper lig'in 12. haftasında 5. sıraya çıkan siyah-beyazlılar, 13. haftada 3. sıraya geldi. Çıkışını 14. haftada da sürdüren beşiktaş, kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak 2. sıraya yükseldi.

beşiktaş, avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında zirve yarışı için en büyük mücadeleyi veren takım olarak dikkat çekti.

siyah beyazlı ekip, süper lig'de büyük bir çıkış yaparak şampiyonluk yarışına ortak olurken, avrupa'nın beş büyük liginde bu şekilde şampiyonluk yarışı içine giren takım olmadı.