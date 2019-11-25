Kartal son sürat
Üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, tırmanışa geçti. İlk 6 haftada 12 gol yiyen Kartal, son 6 maçta ise sadece 1 gol yedi, öz güven yükseldi. Liderlik hesapları yapılmaya başlandı.
Beşiktaş, sezon başındaki görüntüsünden artık çok uzakta... Lige beklentilerin çok altında başlayan siyah-beyazlı takım, uzun süren toparlanma sürecini bir geçti, pir geçti. İlk 6 haftada kalesinde 12 gol görüp, sadece 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan Kara Kartal, 7. haftadaki Alanyaspor maçından itibaren ise farklı bir görüntü çizmeye başladı. Özellikle 9. haftada oynanan Galatasaray derbisini kazanıp moral bulan Beşiktaş, ardından Alanyaspor, Denizlispor ve son olarak Konyaspor galibiyetleriyle iyice öz güven kazandı.
"HALA ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"
Kartal, son 6 karşılaşmasında kalesini kapatmayı da başardı. Siyah-beyazlılar söz konusu süreçte kalesinde sadece 1 gol gördü. Arka arkaya zaferler liderlik söylemlerini de beraberinde getirdi. Yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara kadar tüm siyah-beyazlılar yeniden şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Fakat teknik direktör Abdullah Avcı'ya göre daha yapılacak çok iş var. Usta çalıştırıcı "Hala çok eksiğimiz var. Üzerine koyarak gitmeliyiz" diyerek oyuncularına bu havayı bozmadan devam etmeliyiz uyarısını yapıyor.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kartal son sürat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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