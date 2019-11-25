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25 Kasım 2019, Pazartesi
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son sürat

Kartal son sürat

Üst üste 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, tırmanışa geçti. İlk 6 haftada 12 gol yiyen , son 6 maçta ise sadece 1 gol yedi, öz güven yükseldi. Liderlik hesapları yapılmaya başlandı.

, sezon başındaki görüntüsünden artık çok uzakta... Lige beklentilerin çok altında başlayan siyah-beyazlı takım, uzun süren toparlanma sürecini bir geçti, pir geçti. İlk 6 haftada kalesinde 12 gol görüp, sadece 1 galibiyet alan ve 5 puan toplayan Kara , 7. haftadaki maçından itibaren ise farklı bir görüntü çizmeye başladı. Özellikle 9. haftada oynanan derbisini kazanıp moral bulan Beşiktaş, ardından Alanyaspor, Denizlispor ve son olarak galibiyetleriyle iyice öz güven kazandı.

"HALA ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

Kartal, son 6 karşılaşmasında kalesini kapatmayı da başardı. Siyah-beyazlılar söz konusu süreçte kalesinde sadece 1 gol gördü. Arka arkaya zaferler liderlik söylemlerini de beraberinde getirdi. Yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara kadar tüm siyah-beyazlılar yeniden şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Fakat teknik direktör 'ya göre daha yapılacak çok iş var. Usta çalıştırıcı "Hala çok eksiğimiz var. Üzerine koyarak gitmeliyiz" diyerek oyuncularına bu havayı bozmadan devam etmeliyiz uyarısını yapıyor.

  1. 25.11.2019
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