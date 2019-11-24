Beşiktaş'ın ilacı Atiba - Elneny ikilisi

İlk 6 hafta oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını ve spor kamuoyunu hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar, son 6 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak maç fazlasıyla 4'üncülüğe kadar yükseldi. Beşiktaş'ın bu yükselişinde Abdullah Avcı'nın oyun kurgusundaki değişikliklerin faydası tartışılmazken; dikkat çeken nokta ise siyah-beyazlıların hücum zenginliğini bir tarafa bırakıp önce defans güvenliğini sağlamasının bu yükselişte gösterdiği etki. Bu etkinin başrol oyuncuları ise Atiba - Elneny ikilisi.

PERFORMANS, SİYAH-BEYAZLILARI ZİRVE YARIŞINA ORTAK ETTİ

İlk 6 haftada defansın önünde 5 farklı ikili deneyen Avcı, 12 gol yiyerek geçirilen bu süreçten sonra 7'nci haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba - Oğuzhan ikilisine görev verdi. Bu maçta alınan 2-0'lık galibiyete rağmen Dorukhan ve Oğuzhan'ın aynı anda sakatlanması sonraki haftalar için yeni bir mecburiyet doğurdu ve bu mecburiyetin adı da Atiba - Elneny oldu. 8'inci haftada Ankaragücü deplasmanına defansif yönü daha kuvvetli Atiba - Elneny ikilisiyle çıkan Avcı, neredeyse pozisyon verilmeden geçen bu maçtan sonra, Galatasaray maçına da Atiba - Elneny ikilisi çıktı. Galatasaray derbisinde alınan galibiyetle birlikte orta sahada Atiba - Elneny ikilisinin yeri daha da sağlamlaştı. Bu sağlamlık takım oyununa da yansırken, Beşiktaş rakiplere oldukça az pozisyon veren, son 6 maçta sadece 1 gol yiyen bir takıma döndü.

Kötü geçen 6 haftada rakiplere sayısız kontra ataklar veren siyah-beyazlılar, Atiba - Elneny ikilisiyle birlikte hücum zenginliğini azaltmasına rağmen neredeyse hiç pozisyon vermeyen bir takıma dönüştü. Son 6 haftalık periyotta az sayıda yakalanan pozisyonların gole çevrilerek peş peşe galibiyetler alınması da siyah-beyazlıları zirve yarışına ortak etti. Hatta Beşiktaş sezon başında kadro zenginliği ve maliyeti açısından fazlaca kıyas yapılıp pek şans verilmediği Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin (Fenerbahçe ile maç fazlası) bile puan olarak önüne geçti.

İşte Beşiktaş'ın Atiba - Elneny ikilisinden önceki ve sonraki maçlarının tablosu:

Önceki maçlar:

1'inci hafta: D.G.Sivasspor - Beşiktaş: 3-0 (Medel-Dorukhan)

2'nci hafta: Beşiktaş - Göztepe: 3-0 (Medel -Oğuzhan)

3'üncü hafta: Beşiktaş - Ç.Rizespor: 1-1 (Dorukhan-Oğuzhan)

4'üncü hafta: Gazişehir - Beşiktaş: 3-2 (Elneny-Dorukhan)

5'inci hafta: Beşiktaş - M.Başakşehirspor: 1-1 (Atiba-Dorukhan)

6'ncı hafta: Trabzonspor – Beşiktaş: 4-1 (Atiba-Dorukhan)

7'nci hafta: Beşiktaş - A.Alanyaspor: 2-0 (Atiba-Oğuzhan)

Sonraki karşılaşmalar ise şöyle:

8'inci hafta : Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0 (Atiba-Elneny)

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray: 1-0 (Atiba-Elneny)

10'uncu hafta: Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2 (Atiba-Elneny)

11'inci hafta: Beşiktaş - Y.Denizlispor: 1-0 (Atiba-Elneny)

12'nci hafta: İ.H.Konyaspor - Beşiktaş 0-1 (Atiba-Elneny)