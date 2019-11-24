Abdullah Avcı: "Takım savunmasını daha iyi yapan bir takım olmamız son derece umut verici”

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Teknik Direktör Avcı, ardından Konyaspor hakkında konuştu. Avcı, Konyaspor'un hem savunmada, hem de hücumda organizasyonlu bir takım olduğunu söyledi.

Avcı, "Konyaspor ile oynamak kolay değil. Takım savunmasını bir tık daha fazla iyi yapan özellikle merkezde çok kapalı tutan, sıkışık ve kilometresi fazla koşan bir takım. Geçen seneden üzerine de özellikle ikinci bölgeden üçüncüyü bölgeye de baskı ve şiddetini arttırarak seni geriye püskürten bir takım. Biz de buna karşılık oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. Ama oyunun ilk 25-30 dakikalık bölümünde oyuna geç girme alışkanlığımız hala devam etti. Taçtan gol yedik. Ofsayt olmasa oyun başka bir duruma seyredebilirdi. Enine fazla pas yaptık. Yanlış opsiyonlarımızı kullandık. 25 dakikadan sonra oyuna biraz müdahale edip, oyun tekrar bizim elimizde olmaya başladı. Özellikle ikinci yarıda da bireysel performansı biraz daha yukarı çıkan, biraz daha topa sahip olup, biraz daha organizasyonları oynatmaya çalışan bir takım.

Konyaspor'u nasıl yenersin? Ya kenarları kullanacaksın, çok çabuk ve stoper arası koşu yapacaksın, ya baskı yapacaksın, dağınık yakalayacaksın veya onların bugün kaybettiği şekilde. Çıkarken kaybettiği toptan attığımız Burak'ın yaptığı koşu. Özellikle Burak'ta sezon başından itibaren adım adım gelişiyor, umarım sakatlanmadan devam eder. Kaliteli oyuncu, yakalığı pozisyonu iyi değerlendirdi. Çok önemli bir deplasmandan Milli Takım arasından sonra, Milli Takım aralarından sonra özellikle zaman zaman oyuna geç girmeler, bazen konsantrasyonlarda bozukluk olabiliyor. Ama 6 maç, 5 galibiyet 1 beraberlik tek gol ve takım savunmasını daha iyi yapan bir takım olmamız son derece umut verici. Onun için oyuncularımı hakikaten hem maç öncesi ve maç sonrasındaki enerjileri, kulübenin de, oyuna girenlerinde enerjileri yansıyor. Aile olduğun zaman ve sonuçları da alıp bunu desteklediğin zaman daha güzel şeyler çıkıyor. Umarım böyle devam eder. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor, net düşüncem bu; oynadığı oyun belkide aldığı puanların karşılığı değil. Umarım onlarda yakında yükselişe geçeceklerdir diye düşünüyorum" dedi.



"TÜRK FUTBOLUNDA KONUŞULACAK BAŞKA ŞEYLER VAR"



Konyaspor'un iptal edilen golü hakkında da konuşan Avcı, "Gole bakmadım soyunma odasında. Tartışmalar bitmeyecek. Hakem üzerinden konuşursak başka yerlere gidiyor. Türk futbolunda konuşulacak başka şeyler var ama hep savunma şekli. Hakemlere veya başkalarını konuşuyoruz. Ona bakmadım, bakarız. Düşüncem ne ise onu söylerim. Şu an itibariyle maç bitti" şeklinde konuştu.