Abdullah Avcı: 3 büyükten de teklif aldım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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: 3 büyükten de teklif aldım

Abdullah Avcı: 3 büyükten de teklif aldım

teknik direktörü yayıncı kuruluşa verdiği röportajda 'i çalıştırdığı dönemde ve 'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

'ın tecrübeli çalıştırıcısı beIN Sports'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a gelmeden önce ve geldikten sonraki dönemde yaşadıklarına değinen Avcı, siyah-beyazlı ekibe gelmeden önce 3 büyük takımdan da teklifler aldığını söyledi.

Avcı "Ben gül bahçesine gelmedim, zorlukları biliyordum ama gelirken hem ben tercih edildim, hem de tercih ettim. Başka alternatifler de vardı. Beni Beşiktaş'a getiren kriter, Başakşehir'de seyirci ve geçmişi, tarihi olmamasına rağmen oynattığım oyundur. O takımda büyük takım oyunu oynattığım için tercih edildim. 3 büyük takım ve birçok takım tarafından."

'BEŞİKTAŞ'I SEÇTİM ÇÜNKÜ...'

"Bu takımlar beni tercih etti ve ben de bu sene itibariyle, karşılıklı olan sevginin, saygının ve beni hayallerime götürecek durumu tercih ettim. Beni en çok stadımızdaki ortam heyecanlandırıyor. O başka bir duygu. 40 bin kişiyle oynamak, kazanmak, seyircinin o tutkusu... Beşiktaş taraftarının tutkusunu hiçbir yerde göremedim."

  1. 18.11.2019
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