Abdullah Avcı Güven'iyor

Sakatlıklardan yana sıkıntılı olan Beşiktaş'a Ankaragücü deplasmanı sonrası 3 kötü habre daha geldi. Sağ bek Gökhan Gönül, orta sahada Dorukhan ve Oğuzhan Özyakup, stoper Ruiz ile kanat oyuncusu N'koudou'yu sakatlıkları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında oynatamayan Siyah-Beyazlılar'da kaptan Burak Yılmaz da 67.dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İstanbul dönüşünde ise kabus bitmek bilmedi, hücum oyuncusu Diaby ile sağ bek Douglas'ın da şikayetleri üzerine Burak Yılmaz ile birlikte MR'ları çekildi. Kulüpten dün yapılan açıklamada, Burak'ın sağ kasığında kanama, Diaby'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma, Douglas'ta da sağ ayak bileği bağlarında yırtık olduğu kaydedildi.

Sakatlıklardan sonra Kartal'da gözler genç golcü Güven Yalçın'a çevrildi. Geçen sezon 8 gol 4 asistlik performansıyla göz dolduran 20 yaşındaki Güven, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı.