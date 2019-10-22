Abdullah Avcı Güven'iyor
Beşiktaş'ta sakatlıklar durmak bilmiyor. Burak Yılmaz'ın ardından Diaby'den de kötü haber geldi. İki hucüm oyuncusu Galatasaray ve Braga maçlarında forma giyemeyecekler. Bu önemli maçlarda Kara Kartal'ın gol umidi genç oyuncu Güven Yalçın olacak.
Sakatlıklardan yana sıkıntılı olan Beşiktaş'a Ankaragücü deplasmanı sonrası 3 kötü habre daha geldi. Sağ bek Gökhan Gönül, orta sahada Dorukhan ve Oğuzhan Özyakup, stoper Ruiz ile kanat oyuncusu N'koudou'yu sakatlıkları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında oynatamayan Siyah-Beyazlılar'da kaptan Burak Yılmaz da 67.dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
İstanbul dönüşünde ise kabus bitmek bilmedi, hücum oyuncusu Diaby ile sağ bek Douglas'ın da şikayetleri üzerine Burak Yılmaz ile birlikte MR'ları çekildi. Kulüpten dün yapılan açıklamada, Burak'ın sağ kasığında kanama, Diaby'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma, Douglas'ta da sağ ayak bileği bağlarında yırtık olduğu kaydedildi.
Sakatlıklardan sonra Kartal'da gözler genç golcü Güven Yalçın'a çevrildi. Geçen sezon 8 gol 4 asistlik performansıyla göz dolduran 20 yaşındaki Güven, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı.
- 22.10.2019
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
karakartal Oğuzhan sen eskiye biz deliye
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