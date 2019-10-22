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22 Ekim 2019, Salı
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Güven'iyor

Abdullah Avcı Güven'iyor

'ta sakatlıklar durmak bilmiyor. 'ın ardından Diaby'den de kötü haber geldi. İki hucüm oyuncusu ve Braga maçlarında forma giyemeyecekler. Bu önemli maçlarda 'ın gol umidi genç oyuncu olacak.

Sakatlıklardan yana sıkıntılı olan 'a Ankaragücü deplasmanı sonrası 3 kötü habre daha geldi. Sağ bek , orta sahada Dorukhan ve , stoper Ruiz ile kanat oyuncusu N'koudou'yu sakatlıkları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında oynatamayan Siyah-Beyazlılar'da kaptan da 67.dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

dönüşünde ise kabus bitmek bilmedi, hücum oyuncusu Diaby ile sağ bek Douglas'ın da şikayetleri üzerine Burak Yılmaz ile birlikte MR'ları çekildi. Kulüpten dün yapılan açıklamada, Burak'ın sağ kasığında kanama, Diaby'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma, Douglas'ta da sağ ayak bileği bağlarında yırtık olduğu kaydedildi.

Sakatlıklardan sonra Kartal'da gözler genç golcü 'a çevrildi. Geçen sezon 8 gol 4 asistlik performansıyla göz dolduran 20 yaşındaki Güven, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı.

  1. 22.10.2019
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