Başkan Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik
Başkan Erdoğan, Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi.
- 21.10.2019
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Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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