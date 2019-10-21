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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik

Başkan Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik

Başkan Erdoğan, Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri ve ’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan ’yi tebrik etti.

Başkan , Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri ve 'ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan 'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi.

  1. 21.10.2019
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