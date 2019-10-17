Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan adayı olabilirim
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilerleyen dönemlerde futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Beşiktaş'a başkan adayı olacağını açıklayarak, “Tabii ki aday olabilirim. Yani ben olurum, başka arkadaşlarım olur, yüzde yüz birilerimizin oralarda olması gerekiyor. Beşiktaş’ta öyle bir şey eninde sonunda mutlaka olacaktır” dedi.
"ENİNDE SONUNDA MUTLAKA OLACAKTIR"
Sivasspor ve Beşiktaş'ın kendisindeki yerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bizden çok iyi şeyler çıkabilir. Ben Beşiktaş'ın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören, yıllarca kaptanlık yapan birisiyim. O yüzden bizim Beşiktaş'taki konumumuz farklı olur. Ben aynı zamanda Sivaslıyım, Sivassporluyum. Bu benim için çok önemli. Sivasspor ve Beşiktaş'ın yeri bende çok farklı. Sivas benim doğduğum, büyüdüğüm yerdir. Futbola Beşiktaş'ta başlayıp, orada bitiren biriyim. Ben sadece Beşiktaş'ta oynadım, başka hiçbir yerde oynamadım ama Sivas'ta 4 Eylül Stadyumu'nda büyüdüm. Topraksı zeminlerinde büyüdüm. O yüzden benim için ikisi çok farklıdır; İnönü Stadyumu ile 4 Eylül Stadyumu. Onun için Beşiktaş'ta öyle bir şey eninde sonunda mutlaka olacaktır" dedi.
- 17.10.2019
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Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ KAPTAN MUSLERA KIZINIZ ANALI BABALI BÜYÜSÜN KAPTAN. ÇOCUKLARINLA BİRLİKTE DAHA NİCE SAĞLIKLI YILLAR GEÇİRMENİ TEMENNİ EDİYORUZ
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Yorum
ENTRİKA DOLU GS. KENDİSİNİ ENGELLEYEN KULÜP BU GS KULÜBÜNDE BİZANS ENTRİKALARI OYNANIRKEN BU GS NASIL ŞAMPİYONLUĞA OYNAR VE ŞAMPİYON OLABİLİR
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