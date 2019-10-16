Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi seçimi kazanması durumunda siyah-beyazlı takımın başında yapacaklarından bahsetti. Çebi, Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz hakkında "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum." açıklamasını yapmıştı. Ahmet Nur Çebi konu ile ilgili TRT Spor'a açıklamalar yaptı.
16 Ekim 2019 Çarşamba 23:36
Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Ahmet Nur Çebi: Bu borçlar kolay yönetilebilir borçlar değil ancak 7 yılda yaşadığımız tecrübe işimizi daha kolay hale getirecektir.

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Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Kaldığım süre içerisinde, yaklaşık 2 transfer dönemi transferin içinde olmadım.

Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Şenol Güneş, sevdiğim bir ağabeyim. Beşiktaş'tan ayrılmasına üzüldüm, keşke kalsaydı. Ben başkan olsaydım Şenol Güneş'in kalması için uğraşırdım.

Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Ben tasarruftan bahsediyorum, küçülmekten değil. İşin kolayına, popülist kısmına kaçmayalım. Uçaklara pahalı futbolcuları alıp, basına fotoğraf vermeyelim.

Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Ben bu işi tek başıma çok zor yaparım. Taraftarıyla, eski futbolcusuyla büyük bir katılım istiyorum.

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