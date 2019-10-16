Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz cevabı!

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi seçimi kazanması durumunda siyah-beyazlı takımın başında yapacaklarından bahsetti. Çebi, Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz hakkında "Burak Yılmaz kim? Ben tanımıyorum, bilmiyorum." açıklamasını yapmıştı. Ahmet Nur Çebi konu ile ilgili TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





