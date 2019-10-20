Kulüpler Birliği'nden olay paylaşım! Beşiktaş seçimleri...

Beşiktaş'ta saat 10.30'da başlayan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sürüyor.

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olabilmek için kıyasıya yarışıyor.

Seçimde ilk 4 sandığın sayımı tamamlanırken, Kulüpler Birliği'nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

Kulüpler Birliği'nin resmi sosyal medya hesabından, ilk 4 sandıkta 310 oy farkla önde bulunan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eden bir paylaşım geldi.

Sayımın henüz tamamlanmadan böyle bir paylaşımın yapılması dikkat çekerken, gönderi kısa bir sürede hemen kaldırıldı.