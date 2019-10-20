Kulüpler Birliği'nden olay paylaşım! Beşiktaş seçimleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kulüpler Birliği'nden olay paylaşım! Beşiktaş seçimleri...

'nden olay ! seçimleri...

Kulüpler Birliği'nden olay paylaşım! Beşiktaş seçimleri...

'ta Fikret Orman'ın yerine gelecek yeni başkan için seçimler devam ederken, 'nin henüz sandık sayımları tamamlanmadan 'yi önce tebrik edip sonra paylaşımı kaldırması tepki çekti.

'ta saat 10.30'da başlayan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sürüyor.

, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olabilmek için kıyasıya yarışıyor.

Seçimde ilk 4 sandığın sayımı tamamlanırken, 'nden tepki çeken bir geldi.

Kulüpler Birliği'nin resmi sosyal medya hesabından, ilk 4 sandıkta 310 oy farkla önde bulunan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eden bir paylaşım geldi.

Sayımın henüz tamamlanmadan böyle bir paylaşımın yapılması dikkat çekerken, gönderi kısa bir sürede hemen kaldırıldı.

  1. 20.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpler Birliği'nden olay paylaşım! Beşiktaş seçimleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN