Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı!
Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törenle mazbatasını aldı.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı. Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.
Siyah-beyazlıların yeni başkanı Çebi'ye mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve kongre divan başkanı Uluç Gürkan verdi.
Mazbata töreninin ardından bir konuşma yapan Çebi, çok sağlıklı ve nezih bir kongreyi geride bıraktıklarını belirterek, "Seçim sürecini muhteşem ve naif yöneten Tevfik Yamantürk'e ve arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Aldığımız mazbatalar bizim aşık olduğumuz, değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği bir yetki belgesidir." dedi.
Belli bir süre için göreve geldiklerine dikkati çeken Çebi, şunları söyledi:
"Mazbata almak onur ve gururdur çünkü Beşiktaş'ı temsil edeceksiniz. Bu onurun süreli olduğunu unutmayalım. Kısa sürede ne kadar iş yaparsak Beşiktaş'a o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz. Aldığımız mazbatalar sürelidir, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çıkıp toplantıya bir an önce başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Dördüncü kez mazbata alma mutluluğu yaşadığını kaydeden Çebi, "Allah sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti. Seçimli genel kurulda oy kullananlara teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun, Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın da ömrünü uzun etsin." diye konuştu.
- 21.10.2019
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kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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