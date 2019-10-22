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22 Ekim 2019, Salı
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mazbatayı aldı

Ahmet Nur Çebi mazbatayı aldı

Başkan mazbatasını aldı. Çebi, “Mazbatalar aşık olduğumuz ’ın yetki belgesidir. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar katkı veririz” dedi.

'ta geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede ezici farkla başkan seçilen ve yeni yönetim dün gerçekleştirilen töreniyle mazbatalarını aldı. Mazbatasını, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ten alan Çebi, sonrasında yaptığı konuşmada, seçimin çok nezih bir ortamda geçtiğini dile getirdi. "Aldığımız mazbatalar aşık olduğumuz Beşiktaş'ın bize verdiği bir yetki belgesidir. Mazbata almak onurdur. Ne kadar çok iş yaparsak, o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz" diyen başkan şöyle devam etti:

ZOR GÜNLERİMİZ OLACAK
"Genel kurulumuza, yetki verenlere, oy kullananlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Allah yolumuzu ve Beşiktaşımızın ömrünü uzun etsin. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz. Büyük aşkımla bugün başkan olarak kucaklaştım. Artık biz varız. Birlik ve beraberlik zamanı. Değişim zamanı, birçok şeyi değiştireceğiz."

GÜZEL İŞLER YAPMAK ZORUNDAYIZ
Deneyimli yönetici Erdal Torunoğulları da yaptığı açıklamada "Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bundan sonra üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Başkanımızın da söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız. maddi durumla ilgili de şu an kesin bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.

İLK TOPLANTI YAPILDI
Devir teslim töreninin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını da yaptı. Toplantıda görev dağılımı ve gelecek dönemde izlenecek stratejiyle ilgili görüşmeler yapıldığı bildirildi.

STARTI VERDİLER
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mazbatasını aldığı devir teslim töreninin ardından yeni yönetim kurulu ilk toplantısını da yaptı. Kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, kulübün yeni kurmaylarının görev dağılımı ve gelecek dönemde izlenecek stratejiyle ilgili görüşmeler yapıldığı bildirildi.

  1. 22.10.2019
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