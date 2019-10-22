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22 Ekim 2019, Salı
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Avcı, Aslan’a bağlı

Avcı, Aslan’a bağlı

'ın çiçeği burnunda başkanı ’nin “Hocamız başarılı olamazsa gereğini yapar” sözü, “ derbisi son şansı olabilir” yorumuna neden oldu.

Yeni başkan , seçimin hemen ardından yaptığı açıklamada ile devam edeceklerini belirtmiş ancak bir noktaya dikkat çekmişti. "Hocamın başarılı olacağını düşünüyorum. Başarılı olmazsa o da gereğini yapacaktır..." Bu bağlamda yeni yönetimin gündem maddelerinden birisi hafta sonunda Vodafone Park'ta oynanacak derbisi. Oy atmaya gelen neredeyse tüm Kongre üyelerinin fikrine göre derbi Abdullah Avcı için hayati öneme sahip. Çebi'nin, Galatasaray karşısında alınacak bir yenilgiyi asla kabul etmeyeceği ve Avcı'yı istifaya davet edeceğini ileri sürülüyor. Böyle bir ayrılık durumunda ise Çebi'nin aklındaki ilk ismin olduğu. Yalçın'la masaya oturulacağı gelen haberler arasında.

PARA, BİRLİK VE BAŞARI
Mevcut borçlardan nefes alamaz hale gelen 'ta başkan Çebi'nin önceliği para konusu. Kurmaylarıyla uzun zamandır borçlarla ilgili çözüm arayan başkan, mesaisinin büyük bölümünü finans konusuna ayıracak. Diğer önemli bir konu ise Beşiktaş camiasında birlik beraberliğin sağlayarak, küskün taraftarların tribüne çekilmesi. Bununla ilgili olarak yönetimde görev dağılımı yapmak isteyen Çebi, camianın şu zor günlerde moralini yüksek tutmak istiyor. En önemli konuların başında futbolda başarı geliyor. ile alakalı olarak Erdal Torunoğlu liderliğinde ekip kurması beklenen Çebi'nin, en kısa zamanda takımın toparlanması için radikal kararlar alması bekleniyor.

BU YÜKÜN ALTINA BİLEREK GİRDİK
Kulübün yeni yöneticilerinden Emre Kocadağ, zor bir süreç geçirdiklerini söyleyip "Bundan sonra biz elimizden geleni yapacağız, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'taki maddi durum ile ilgili soruya yanıt veren Kocadağ, "Bunları bilerek bu yükün altına girdik, bunlar tek başına başkanın ve yönetim kurulunun yapacağı bir iş değil. Camia olarak hep beraber bu işe el atarsak bu yükü kaldırırız" diye konuştu.

BİZ BÖYLE ZORLUKLARA ALIŞKINIZ
Bir başka yeni yönetici Mesut Urgancılar, "Finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar 'Beşiktaşlılık' değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz" dedi. Zor dönemlere alışkın olduklarını belirten Urgancılar şöyle konuştu: "Feda dönemi de böyle bir dönemdi. Galiba şimdi işimiz biraz daha zor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Beraber olmayı becerebilirsek, başarılı olacağız."

YENİ BİR İDDİA
Bu arada yeni Başkan Çebi'nin bir sportif direktör getireceği iddiası önceki gün yapılan Kongre'nin konuşulanları arasındaydı. Erdal Torunoğulları'nın sürecinde yurt dışına çıktığı dönemde dünyaca ünlü bir isimle sportif direktörlük konusunda görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

CEO İSTİFA ETTİ
Beşıktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü görevinden istifa etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçimden önce Fotomaç'a verdiği röportajda Gökhan Sarı konusuna değinmiş ve şunları söylemişti: "CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil."

  1. 22.10.2019
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