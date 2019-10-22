Derbide yoklar!

Siyah-Beyazlı takıma sakat oyunculardan kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinde yırtık tespit edilen Douglas'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve Diaby ile birlikte Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi. Burak Yılmaz'ın da durumunun ciddi olduğu forma şansının az olduğu kaydedildi.



RAKİP ZARAGOZA

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında bugün İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK'u 69-60 mağlup etmişti.