Derbide yoklar!
Beşiktaş'a derbi öncesi sakat isimlerden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipte Douglas ve Diaby'nin yanı sıra Burak Yılmaz'ın da forma şansını az olduğu belirtildi.
Siyah-Beyazlı takıma sakat oyunculardan kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinde yırtık tespit edilen Douglas'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve Diaby ile birlikte Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi. Burak Yılmaz'ın da durumunun ciddi olduğu forma şansının az olduğu kaydedildi.
RAKİP ZARAGOZA
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında bugün İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK'u 69-60 mağlup etmişti.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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