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22 Ekim 2019, Salı
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Derbide yoklar!

Derbide yoklar!

Beşiktaş'a derbi öncesi sakat isimlerden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipte ve 'nin yanı sıra 'ın da forma şansını az olduğu belirtildi.

Siyah-Beyazlı takıma sakat oyunculardan kötü haber geldi. Sağ ayak bileğinde yırtık tespit edilen 'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve ile birlikte derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi. 'ın da durumunun ciddi olduğu forma şansının az olduğu kaydedildi.

RAKİP ZARAGOZA
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında bugün ekibi Casademont Zaragoza'yla 'da karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanında PAOK'u 69-60 mağlup etmişti.

  1. 22.10.2019
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