Biletler satışta - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Biletler satışta

Biletler satışta

Biletler satışta

'ın K grubu üçüncü maçında perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşmanın fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor.

'ın K grubu üçüncü maçında perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Saat 19.55'te Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmanın fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor. Siyahbeyazlı kulüp, sosyal medyada yaptığı "Taraftarın gücüyle uçacak göklere" paylaşımıyla siyah-beyazlı futbolseverleri takıma destek olmaya davet etti.

HAKEM İSPANYOL
UEFA, Beşiktaş'ın Braga ile oynayacağı maçta kokartlı İspanyol hakem Alejandro Hernandez'i görevlendirdi. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Hernandez, bugüne kadar 218 resmi karşılaşmada düdük çaldı. Bunların 106'sını ev sahibi ekip, 61'ini deplasman takımı kazandı.

  1. 22.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN