Biletler satışta

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K grubu üçüncü maçında perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Saat 19.55'te Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmanın fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor. Siyahbeyazlı kulüp, sosyal medyada yaptığı "Taraftarın gücüyle Kartal uçacak göklere" paylaşımıyla siyah-beyazlı futbolseverleri takıma destek olmaya davet etti.

HAKEM İSPANYOL

UEFA, Beşiktaş'ın Braga ile oynayacağı maçta FIFA kokartlı İspanyol hakem Alejandro Hernandez'i görevlendirdi. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Hernandez, bugüne kadar 218 resmi karşılaşmada düdük çaldı. Bunların 106'sını ev sahibi ekip, 61'ini deplasman takımı kazandı.