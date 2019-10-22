Biletler satışta
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K grubu üçüncü maçında perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Karşılaşmanın fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K grubu üçüncü maçında perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Saat 19.55'te Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmanın fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor. Siyahbeyazlı kulüp, sosyal medyada yaptığı "Taraftarın gücüyle Kartal uçacak göklere" paylaşımıyla siyah-beyazlı futbolseverleri takıma destek olmaya davet etti.
HAKEM İSPANYOL
UEFA, Beşiktaş'ın Braga ile oynayacağı maçta FIFA kokartlı İspanyol hakem Alejandro Hernandez'i görevlendirdi. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Hernandez, bugüne kadar 218 resmi karşılaşmada düdük çaldı. Bunların 106'sını ev sahibi ekip, 61'ini deplasman takımı kazandı.
- 22.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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