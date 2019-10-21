Son dakika: Beşiktaş'a üç sakatlık şoku birden!

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere biten maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcular derbide forma giyemeyecekler.
Beşiktaş'ta sakatlar kervanı sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılarda üç sakatlık şoku birden yaşanıyor.
Kara Kartal'da Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:
"MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 19:34
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
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Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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