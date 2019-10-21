İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, J Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in sahasında Avusturya takımı Wolfsberg ile oynayacağı maçta, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo, dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINA İSPANYOL HAKEM
Avrupa Ligi K Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın İstanbul'da Portekiz ekibi Braga ile yapacağı karşılaşmayı ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernández yönetecek. Mücadelede Hernández'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raúl Cabañero yapacak. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera Montero olacak.
TRABZON'DA AVUSTURYALI HAKEM GÖREV YAPACAK
Temsilcilerimizden C Grubu'ndaki Trabzonspor'un Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi ise Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner olacak. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacağı açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Julian Weinberger görevlendirildi.
- 21.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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