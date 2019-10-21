İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, J Grubu'nda mücadele eden 'in sahasında takımı Wolfsberg ile oynayacağı maçta, Bosna Hersek 'ndan Irfan Peljto görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo, dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İSPANYOL HAKEM

K Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın 'da Portekiz ekibi Braga ile yapacağı karşılaşmayı ise İspanya 'ndan Alejandro Hernández yönetecek. Mücadelede Hernández'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raúl Cabañero yapacak. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera Montero olacak.

TRABZON'DA AVUSTURYALI HAKEM GÖREV YAPACAK

Temsilcilerimizden C Grubu'ndaki Trabzonspor'un Rus takımı ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi ise Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner olacak. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacağı açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Julian Weinberger görevlendirildi.

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN