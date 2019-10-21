UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
Türk gözlemciler Sabri Çelik, Erol Ersoy ve Murat Ilgaz, UEFA organizasyonlarında görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik, Portekiz'in Sporting CP ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında 24 Ekim günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasında görev yapacak.
Erol Ersoy ise Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 22 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi A grubu müsabakasında görevli olacak.
Murat Ilgaz da Fransa'nın Lille ile İspanya'nın Valencia takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasında görev yapacak.
- 21.10.2019
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Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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