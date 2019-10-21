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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Türk gözlemciler , ve , organizasyonlarında görev yapacak. yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik, Portekiz'in Sporting CP ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında 24 Ekim günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasında görev yapacak.

ise ile 'nın takımları arasında 22 Ekim Salı günü oynanacak Gençlik Ligi A grubu müsabakasında görevli olacak.

da 'nın Lille ile İspanya'nın takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasında görev yapacak.

  1. 21.10.2019
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