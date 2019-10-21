UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Erol Ersoy ise Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasında 22 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi A grubu müsabakasında görevli olacak.

Murat Ilgaz da Fransa'nın Lille ile İspanya'nın Valencia takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu müsabakasında görev yapacak.