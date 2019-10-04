Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Lüksemburg ekibi f91 Dudelange ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya sahanın ortasına kadar indirilen drone ve üzerinde yer alan Ermenistan bayrağı damga vurdu. İşte o anlar...
4 Ekim 2019 Cuma 09:00 Güncelleme: 04.10.2019 09:29
Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Lüksemburg ekibi f91 Dudelange'a konuk olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ büyük bir şokla karşılaştı! Mücadelenin ilk yarısında sahanın ortasına drone ile Ermenistan bayrağı getirildi.

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Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan Dudelange-Karabağ maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

Mücadelenin 30. dakikasında Ermenistan bayrağını taşıyan bir drone sahanın üzerinde uçmaya başladı.

Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

Bunu gören Karabağlı oyuncular maçı bırakarak yaşanan olaya tepki gösterdi.

Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

Orta sahada toplanan futbolcular maçın oynandığı topla havada uçan drone'u düşürmeye çalıştı.

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