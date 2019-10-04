HaberlerGaleriDudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!
Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Lüksemburg ekibi f91 Dudelange ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya sahanın ortasına kadar indirilen drone ve üzerinde yer alan Ermenistan bayrağı damga vurdu. İşte o anlar...
4 Ekim 2019 Cuma 09:00
Güncelleme: 04.10.2019 09:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Lüksemburg ekibi f91 Dudelange'a konuk olan Azerbaycan temsilcisi Karabağ büyük bir şokla karşılaştı! Mücadelenin ilk yarısında sahanın ortasına drone ile Ermenistan bayrağı getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanan Dudelange-Karabağ maçında inanılmaz bir olay yaşandı.
Mücadelenin 30. dakikasında Ermenistan bayrağını taşıyan bir drone sahanın üzerinde uçmaya başladı.
Bunu gören Karabağlı oyuncular maçı bırakarak yaşanan olaya tepki gösterdi.
Orta sahada toplanan futbolcular maçın oynandığı topla havada uçan drone'u düşürmeye çalıştı.