Dudelange-Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Lüksemburg ekibi f91 Dudelange ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya sahanın ortasına kadar indirilen drone ve üzerinde yer alan Ermenistan bayrağı damga vurdu. İşte o anlar...

4 Ekim 2019 Cuma 09:00 Güncelleme: 04.10.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





