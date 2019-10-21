Diagne PSG maçı kadrosuna dahil edilmedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu 3. maçında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak olan Club Brugge'un kadrosu belli oldu. Senegalli futbolcu Diagne listede yer almadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde yarın sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Belçika ekibi Club Brugge'un bu maçta mücadele edecek kadrosu açıklandı.
Kulübün resmi internet sitesinden açıklanan kadroda Galatasaray'dan kiralanan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin olmaması dikkat çekti. Grupta aldığı iki beraberlikle 2 puanda bulunan Brugge'un kadrosunda yer alan isimler şöyle;
Mignolet, Horvath, Lammens, Sobol, Kossounou, Mitrovic, Deli, Cools, Mechele, Mata, Balanta, Schrijvers, Vanaken, Rits, De Ketelaere, Sagna, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda.
- 21.10.2019
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penaltı birde penaltı atabilseniz varya... tadından yenmez...
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Köyiçi Kulübe DESTEK ZAMANI. STAD REKOR KIRMALI. TAKIMA VE YENI BASKANA DESTEK SART.
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Birol TUNA Yeni yönetimin herkesi kucaklamasını ve Beşiktaş için herkesin fikir ve katkılarını almasını diliyorum. Seçilemeyenlerin de destek olmasını.
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