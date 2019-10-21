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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Diagne maçı kadrosuna dahil edilmedi

Diagne PSG maçı kadrosuna dahil edilmedi

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'ın da yer aldığı A Grubu 3. maçında Saint-Germain'i ağırlayacak olan 'un kadrosu belli oldu. Senegalli futbolcu Diagne listede yer almadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde yarın sahasında Saint-Germain'i konuk edecek olan ekibi 'un bu maçta mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklanan kadroda 'dan kiralanan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin olmaması dikkat çekti. Grupta aldığı iki beraberlikle 2 puanda bulunan Brugge'un kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Mignolet, Horvath, Lammens, Sobol, Kossounou, Mitrovic, Deli, Cools, Mechele, Mata, Balanta, Schrijvers, Vanaken, Rits, De Ketelaere, Sagna, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda.


  1. 21.10.2019
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