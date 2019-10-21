Diagne PSG maçı kadrosuna dahil edilmedi

Devler Ligi'nde yarın sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek olan Belçika ekibi Club Brugge'un bu maçta mücadele edecek kadrosu açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklanan kadroda Galatasaray'dan kiralanan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin olmaması dikkat çekti. Grupta aldığı iki beraberlikle 2 puanda bulunan Brugge'un kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Mignolet, Horvath, Lammens, Sobol, Kossounou, Mitrovic, Deli, Cools, Mechele, Mata, Balanta, Schrijvers, Vanaken, Rits, De Ketelaere, Sagna, Vossen, Diatta, Okereke, Tau, Dennis, Openda.



