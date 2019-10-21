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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'in en zayıf 6 yanı

Real Madrid'in en zayıf 6 yanı

maçının final mücadelesi olarak görüldüğü 'de, takımın zayıf yanları analiz edildi. Eflatun-beyazlı ekipte en dikkat çeken eksiklik gol yollarında yaşanan sorun olarak belirlendi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'ın 'i konuk edeceği mücadele öncesi İspanyol basınından AS, eflatun-beyazlı ekibin zayıf 6 yönünü analiz etti.

Gol yollarında kısırlık: Real Madrid Mallorca maçında gol atamadı. Eflatun-beyazlı ekibin bu yıl oynadığı 11 maçta aynı durum 3 kez yaşandı. Madrid ekibi bu sezon maç başına 1.6 gol ortalamasıyla oynuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran 1.8 iken Ronaldo döneminde 2.8'di.

Sakatlık: Real Madrid'in bu sezon en çok çektiği sorun sakatlık oldu. Özellikle milli takım aralarında önemli isimlerini kaybeden eflatun-beyazlılar Modric ve Bale gibi önemli yıldızlarından yararlanamayacak.

Benzema'ya bağımlı: Real Madrid'in şu ana kadar en çok gol atan ismi Karim Benzema oldu. Gol yollarındaki yükü neredeyse tek başına üstlenen Fransız yıldız, bu sezon süre aldığı 882 dakikada 6 gol kaydetti.

Orta sahada dar rotasyon: Takımın orta sahasında yer alan isimlerden Modric, yaşı gereği her maçta aynı performansı gösteremiyor. Her milli arada kıtalararası yolculuk yapan ile Casemiro da yorgun döndüğü için rotasyonda Zidane'ın eli dar. Fransız çalıştırıcı bu eksikliği Pogba'yı transfe ederek gidermek istiyor.

Hazard beklentisi: Oyuncunun henüz beklenen patlamayı yapamadığı ifade ediliyor. İlk golünü Grana'ya atan Belçikalı yıldız son olarak Mallorca maçında 4. kez baba olduğundan dolayı izinliydi. 'da beklentilerin ve baskının en yüksek olduğu isim Hazard.

Zidane şühesi: Takımın başına geri döndüğünden beri daha önce yaşattığı altın çağın uzağında kalan tecrübeli çalıştırıcı için çanlar çalıyor. Henüz sistemini tam oturtamayan; 4-3-3, 4-4-2 ve 4-2-3-1 gibi formasyonlar deneyen Zidane için Galatasaray maçı final mücadelesi.

  1. 21.10.2019
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