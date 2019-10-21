Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk edecek. Dev maç için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:46 Güncelleme: 21.10.2019 11:49
Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı mücadele için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...

REAL MADRID'İN İSTANBUL YOLCULUĞUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

İspanya'nın başkenti Madrid'den İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesinde oyuncularının görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

Real Madrid'in genç oyuncularının keyifli tavırları gözlerden kaçmadı. Ancak kafiledeki her oyuncu böyle değildi.

Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

Hazard ve Marcelo gibi tecrübeli oyuncuların yüzleri gülerken, kaptan Ramos'un mutsuzluğu adeta yüzünden okunuyordu.

Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!

İşte ispanyol basınını şaşkına çeviren o görüntü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN