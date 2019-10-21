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Galatasaray maçı öncesi Sergio Ramos'un tavrı dikkat çekti!
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde Real Madrid'i konuk edecek. Dev maç için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...
21 Ekim 2019 Pazartesi 11:46
Güncelleme: 21.10.2019 11:49
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Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı mücadele için İstanbul'a hareket eden Real Madrid kafilesindeki detay dikkatlerden kaçmadı. 14 yıldır Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kaptan Ramos'un tavırları İspanyol basınını kaygılandırdı. İşte dikkatlerden kaçmayan o görüntüler...