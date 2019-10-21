Galatasaray'da Fatih Terim soruna el attı! Bartali'ye rağmen... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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'da soruna el attı! Bartali'ye rağmen...

Galatasaray'da Fatih Terim soruna el attı! Bartali'ye rağmen...

10 kişi önünde 70’ten sonra oyundan düşüp 2 gol yiyen benzer sıkıntıları , , ve karşısında da yaşadı , Bartali’ye rağmen yaşanan bu krizi çözmek için büyük çaba harcıyor.

önünde kazanmasına rağmen özellikle son 20 dakikada çok zorlanan 'da fizik güç SOS veriyor... 10 kişi kalan 'tan son 20 dakikada 2 gol birden yiyen, rakibe 2-3 de pozisyon veren benzer sıkıntıları bu sezon birçok kez yaşadı.

SON DAKİKALAR KABUS GİBİ
deplasmanında 75 ve 90. dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olan Galatasaray, karşısında da uzatma dakikalarında gole engel olamayarak iki puan kaybetmişti.

AZ KALSIN 3 PUAN GİDİYORDU
9 kişilik 'den 90'da gol yiyen Cimbom, deplasmanında 90'da kalesinde golü görüp galibiyeti kaçırmıştı. Sivas önünde de az kalsın benzer bir senaryo yaşanıyordu.

FİKSTÜR ZORLU VE ÇOK KRİTİK
İtalyan kondisyoner Bartali'ye rağmen yaşanan bu sıkıntı baş ağrıtıyor. ile teknik heyet zorlu ve kritik fikstür öncesinde bu soruna bir son için çok büyük çaba harcıyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Terim takımın fizik gücünü 90 dakikaya yaymak için özel çalışmalar yapıyor.

Galatasaray 5 maç sonra kazandı

  1. 21.10.2019
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