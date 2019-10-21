Galatasaray'da Fatih Terim soruna el attı! Bartali'ye rağmen...
10 kişi Sivas önünde 70’ten sonra oyundan düşüp 2 gol yiyen Galatasaray benzer sıkıntıları Denizli, Konya, Kayseri ve Malatya karşısında da yaşadı Fatih Terim, Bartali’ye rağmen yaşanan bu krizi çözmek için büyük çaba harcıyor.
Sivasspor önünde kazanmasına rağmen özellikle son 20 dakikada çok zorlanan Galatasaray'da fizik güç SOS veriyor... 10 kişi kalan Sivas'tan son 20 dakikada 2 gol birden yiyen, rakibe 2-3 de pozisyon veren Sarı- Kırmızılılar benzer sıkıntıları bu sezon birçok kez yaşadı.
SON DAKİKALAR KABUS GİBİ
Denizli deplasmanında 75 ve 90. dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olan Galatasaray, Konyaspor karşısında da uzatma dakikalarında gole engel olamayarak iki puan kaybetmişti.
AZ KALSIN 3 PUAN GİDİYORDU
9 kişilik Kayseri'den 90'da gol yiyen Cimbom, Malatya deplasmanında 90'da kalesinde golü görüp galibiyeti kaçırmıştı. Sivas önünde de az kalsın benzer bir senaryo yaşanıyordu.
FİKSTÜR ZORLU VE ÇOK KRİTİK
İtalyan kondisyoner Bartali'ye rağmen yaşanan bu sıkıntı baş ağrıtıyor. Fatih Terim ile teknik heyet zorlu ve kritik fikstür öncesinde bu soruna bir son için çok büyük çaba harcıyor.
ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Terim takımın fizik gücünü 90 dakikaya yaymak için özel çalışmalar yapıyor.
- 21.10.2019
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Avcı sahip çıktı
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal hoca son 2 şansın.braga ve galata maçları.bunlardan 3 er puan alamazsan gidersin
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık
Toplam 1
Yorum
savaş Çebi başarılı olacaktır.Tüm Borçları da kapatacaktır.İyi transferler yapacağımdan kuşkum yok.Acvıyada Ocak ayına kadar süre vermiştir.Hayırlısı olsun
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Kayserispor'da maç öncesi büyük kriz!
Toplam 1
Yorum
yerli iki tane yerli koyun
Galatasaray'da Fatih Terim soruna el attı! Bartali'ye rağmen... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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