Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sahada oynanan oyun taraftarı ve başta Fatih Terim'i memnun etmezken, tecrübeli teknik adam flaş bir karar aldı. Ocak ayı için transfer planlaması yapan Fatih Terim, yıldız ismin satılarak bonservis geliri elde edilmesini istedi...
21 Ekim 2019 Pazartesi 09:25 Güncelleme: 21.10.2019 09:32
Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı Real Madrid'in önünde 3. sırada tamamladı.

Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.

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