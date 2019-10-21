Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sahada oynanan oyun taraftarı ve başta Fatih Terim'i memnun etmezken, tecrübeli teknik adam flaş bir karar aldı. Ocak ayı için transfer planlaması yapan Fatih Terim, yıldız ismin satılarak bonservis geliri elde edilmesini istedi...
21 Ekim 2019 Pazartesi 09:25
Güncelleme: 21.10.2019 09:32
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Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
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Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta RadamelFalcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı RealMadrid'in önünde 3. sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.