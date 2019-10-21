Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sahada oynanan oyun taraftarı ve başta Fatih Terim'i memnun etmezken, tecrübeli teknik adam flaş bir karar aldı. Ocak ayı için transfer planlaması yapan Fatih Terim, yıldız ismin satılarak bonservis geliri elde edilmesini istedi...

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:25 Güncelleme: 21.10.2019 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





