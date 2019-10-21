HaberlerGaleriFatih Terim'den şok karar! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i
Fatih Terim'den şok karar! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i
Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Aslan, bu sonuçla birlikte ligdeki üç haftalık beraberlik serisini de noktaladı. Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasına çevrildi. Aslan, bu maçtan çıkaracağı puan veya puanlarla gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sivasspor maçında flaş rotasyon kararlarına imza atan Fatih Terim, Real Madrid maçında çok daha farklı bir 11'i sahaya sürecek. İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...
21 Ekim 2019 Pazartesi 08:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 haftalık beraberlik serisine son veren Galatasaray'da moraller yerinde.
Eksik isimlere rağmen 3 puanın yanı sıra rakip karşısında bir çok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez rakip ağlara 3 gol birden gönderdi.
Galatasaray forması ile ilk kez ağları sarsma başarısı gosteren Florin Andone, performansı ile teknik heyetten tam not alırken Şener, Emre Mor ve Emre Taşdemir de beğeni topladı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanyol devi RealMadrid'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.