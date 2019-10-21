Fatih Terim'den şok karar! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Aslan, bu sonuçla birlikte ligdeki üç haftalık beraberlik serisini de noktaladı. Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasına çevrildi. Aslan, bu maçtan çıkaracağı puan veya puanlarla gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sivasspor maçında flaş rotasyon kararlarına imza atan Fatih Terim, Real Madrid maçında çok daha farklı bir 11'i sahaya sürecek. İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...

21 Ekim 2019 Pazartesi 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





