Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takımın golcüsü Florin Andone İspanyol basınına geniş bir röportaj verdi. Rumen oyuncu, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:50 Güncelleme: 21.10.2019 11:50
Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, İspanyol basınına kişisel yaşamı, sarı-kırmızı kulübün durumu, Real Madrid ve Falcao ile ilgili uzun bir röportaj verdi.

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Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

Sivasspor maçında iki gol birden atan ve mücadelesiyle taraftarın sevgilisi haline gelen golcü oyuncu özellikle takım arkadaşı Falcao hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. İşte Andone'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

"BABAM ÖLDÜ ANNEM TEKRAR EVLENDİ"

Hayatım hiçbir zaman kolay olmadı. 12 yaşında İspanya'ya geldim. Babam ben 10 yaşındayken öldü, annem de sonradan tekrar evlendi. Altyapı denemeleri sonrası Cordoba'ya gittim. Bana oynama şansı verdiler. Onları çok seviyorum. Ve burada hikayem başladı. Bu yüzden Cordoba şehrinin adını, 5 Ocak 2015 tarihi ile forma numaram 28'i dövme yaptırdım.

Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

"GALATASARAY GİBİSİNİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

İspanya'da, İngiltere'de, çok güzel statlarda ve milli takımda oynadım ama Galatasaray'daki atmosferi hiçbir yerde görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşayıp, futbol için ölüyorlar. Galatasaray burada Real Madrid ve Barcelona gibi. Taraftarlarımız otobüslerle deplasmana geliyorlar. Bu hem rakip için hem de bizim için baskı oluyor.

Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

5 maç kazanamadık. Geçen gün Sivasspor'u yendik. Eksik olmalarına rağmen bize goller attılar. Burada seviye çok yüksek.

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