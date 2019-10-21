Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi sarı-kırmızılı takımın golcüsü Florin Andone İspanyol basınına geniş bir röportaj verdi. Rumen oyuncu, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
"BABAM ÖLDÜ ANNEM TEKRAR EVLENDİ"
Hayatım hiçbir zaman kolay olmadı. 12 yaşında İspanya'ya geldim. Babam ben 10 yaşındayken öldü, annem de sonradan tekrar evlendi. Altyapı denemeleri sonrası Cordoba'ya gittim. Bana oynama şansı verdiler. Onları çok seviyorum. Ve burada hikayem başladı. Bu yüzden Cordoba şehrinin adını, 5 Ocak 2015 tarihi ile forma numaram 28'i dövme yaptırdım.
"GALATASARAY GİBİSİNİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"
İspanya'da, İngiltere'de, çok güzel statlarda ve milli takımda oynadım ama Galatasaray'daki atmosferi hiçbir yerde görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşayıp, futbol için ölüyorlar. Galatasaray burada Real Madrid ve Barcelona gibi. Taraftarlarımız otobüslerle deplasmana geliyorlar. Bu hem rakip için hem de bizim için baskı oluyor.