Andone'den çarpıcı açıklama: Falcao'nun mütevazı olmasını beklemek...

"GALATASARAY GİBİSİNİ HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

İspanya'da, İngiltere'de, çok güzel statlarda ve milli takımda oynadım ama Galatasaray'daki atmosferi hiçbir yerde görmedim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşayıp, futbol için ölüyorlar. Galatasaray burada Real Madrid ve Barcelona gibi. Taraftarlarımız otobüslerle deplasmana geliyorlar. Bu hem rakip için hem de bizim için baskı oluyor.