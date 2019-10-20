Thibaut Courtois Galatasaray maçı öncesi açıkladı: İstanbul'da bunu yapacağız - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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maçı öncesi açıkladı: 'da bunu yapacağız

Thibaut Courtois Galatasaray maçı öncesi açıkladı: İstanbul'da bunu yapacağız

Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında ile Stadyumu'nda karşılaşacak olan 'de tecrübeli file bekçisi kritik maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı kaleci Galatasaray'ı yenmek için sonuna kadar savaşacaklarını kaydetti.

'in Belçikalı kalecisi , maçı için konuştu. Belçikalı kaleci, Mallorca mağlubiyetinin ardından Galatasaray'ı mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi.

"SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ"

Thibaut Courtois, "Mallorca maçını kaybettik ama önümüzde kazanmamız gereken bir Galatasaray maçı var. Orada kazanmaya mecburuz. 'a gidene kadar en iyi durumumuza gelmemiz lazım. Bu takım sonuna kadar savaşır. Mallorca'yı da yenebilirdik, şans yoktu." sözlerini kullandı.

Turgay Demir:

  1. 20.10.2019
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