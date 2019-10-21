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21 Ekim 2019, Pazartesi
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-Braga maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş-Braga maçının hakemi belli oldu!

Siyah-beyazlı ekibin, K Grubu'nun 3. haftasında Portekiz temsilcisiyle yapacağı maçı yönetecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

'ın K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 18:16
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