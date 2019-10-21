Beşiktaş-Braga maçının hakemi belli oldu!
Siyah-beyazlı ekibin, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında Portekiz temsilcisiyle yapacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 18:16
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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