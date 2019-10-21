Beşiktaş-Braga maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Portekiz'in Braga takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.