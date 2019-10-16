Hürser Tekinoktay'dan Beşiktaş Divan Kurulu'na sert gönderme! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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'dan 'na sert gönderme!

Hürser Tekinoktay'dan Beşiktaş Divan Kurulu'na sert gönderme!

Kulübü Başkan Adayı , Başkanı 'ün diğer 3 adayı yemeğe davet edip kendisini etmemesiyle ilgili olarak "'da işler böyle yürüyormuş" açıklamasını yaptı.

'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Başkanı , başkan adaylarından İsmail Ünal, ve 'yle yemekte buluştu.

Ancak Yamantürk'ün, bir önceki seçimde 'a karşı aday olan ve bu seçimde de Orman'ın istifa açıklamasını yapmasının hemen ardından başkanlığa aday olduğunu açıklayan 'ı yemeğe davet etmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak çok kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, kendisinin yemeğe davet edilmediğini belirterek, "Kendilerine afiyet olsun diyorum. Demek ki 'da işler bu şekilde yürüyormuş" dedi. Tekinoktay bu açıklamasıyla mayıs ayında Tevfik Yamantürk'ün Londra teamülleriyle ilgili yaptığı açıklamaya da atıfta bulundu.

  1. 16.10.2019
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