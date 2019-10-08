Beşiktaş'ta Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan seçimlerde aday olup olmayacağı merak edilen Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübün bir dönem divan başkanlığını da yapan Yalçın Karadeniz, gerekli imzaları toplamış olmasına rağmen aday olmayacağını belirtirken flaş açıklamalarda bulundu.
8 Ekim 2019 Salı 19:34
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Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan seçimlerde aday olup olmayacağı merak edilen Yalçın Karadeniz açıklamalarda bulundu.
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Siyah beyazlı kulübün bir dönem divan başkanlığını da yapan Yalçın Karadeniz, gerekli imzaları toplamış olmasına rağmen aday olmayacağını belirtti.
"İSMİ GEÇENLERİN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM" Kendisinin daha önce 4 dönem divan başkanlığı yaptığını ve yönetimlerde de yer aldığını dile getiren Yalçın Karadeniz, "Öncelikle şunu sormam lazım; Ben bu işi yapabilecek miyim, yoksa Beşiktaş'ı maceraya mı sürükleyeceğim? Yönetimlerde finansı sağlayacak 3-4 kişi olur. Diğerleri idari konuları takip eder."
"Ben finans kaynaklarımla konuştum. Onların bana çıkarttığı tablo vahim bir tablo. Benim bu ekonomiyi düzeltme şansım yok. Bu tablo karşısında, başkanlık için diğer ismi geçenlerin de aday olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
"YANGIN VAR DEDİLER, CEHENNEME SOKTULAR" 2012 Fikret Orman'ın başkanlığı kendisinden devraldığını sözlerine ekleyen Yalçın Karadeniz, "Fikret Orman bu kulübü 431 milyon TL borçla devraldı. Bu paranın içinde Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı'nın alacağı da dahildir."