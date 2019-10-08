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08 Ekim 2019, Salı
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'in en centilmeni

Süper Lig'in en centilmeni Fenerbahçe

'de 7. hafta sona erdi. Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde geride kalan 7 haftada 316 sarı, 22 de çıkarken yalnızca 8 görerek ilk 7 haftanın en centilmeni oldu.

'de 7. haftanın ardından milli araya girildi. Bu süreçte 3 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan , tüm maçlarını 11 kişi tamamlarken, sadece 8 gördü.

Ligde 5. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte sarı kart gören isimler Vedat Muric, Luiz Gustavo, Nabil Dirar (2), Zanka (2) ve Emre Belözoğlu (2) oldu.

Fenerbahçe, geçen sezon 9 kırmızı kartla ligin en hırçın iki takımından biri konumundaydı.

8 TAKIM KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 18 takımdan 8'i, tüm maçlarını 11 kişi bitirdi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra lider Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, , Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor, ilk 7 haftalık periyotta görmedi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, "HIRÇIN" EKİPLER ARASINDA

Sarı kart istatistiklerinde ilk sırada sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş bulunuyor. Milli araya 12. sırada giren siyah-beyazlı ekip, 23 sarı ve 2 kırmızı kartla "hırçın" bir görüntü sergiledi.

Ligde 10 puanla 10. sırada bulunan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray da 19 sarı ve 3 kırmızı kartla "hırçın" ekipler arasında yer alıyor.

Beşiktaş, 4. haftada FK ile oynadığı maçı Elneny ve Domagoj Vida'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 9 kişi tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımda ise Marcao, Jean Michael Seri ve Emre Mor, takımını eksik bıraktı.

KAYSERİSPOR MAÇI 8 KİŞİ BİTİRDİ

Ligde en fazla kırmızı kart ise 3 puanla son sıradaki İstikbal Mobilya 'a çıktı.

Kötü sonuçlar nedeniyle kulüp başkanı Erol Bedir, teknik direktör ve sportif direktör Erdem Kemaloğlu'nun görevlerinden istifa ettiği Kayserispor'da futbolcular, 7 maçta 15 sarı ve 5 kırmızı kart gördü.

Kayserispor, 3. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı 8 kişi tamamladı. Bu maçta ev sahibi ekipten , Aymen Abdennour ve Pedro Henrique, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, gergin geçen karşılaşmada ayrıca Galatasaray'dan Emre Mor ve yardımcı antrenör 'ya da kırmızı kart gösterdi.

Kayserispor gibi henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği, 7 haftalık süreçte 20 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.

Ligde 17. sıradaki kırmızı-siyahlı takımda Flavio, (2) ve Pierre-Yves Polomat, kırmızı kartla ihraç edildi.

Gençlerbirliği, 2. haftada Ahmet Oğuz ve Polomat'ın ilk yarı bitmeden kırmızı kart gördüğü maçta Gaziantep FK'ya deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Öte yandan, 59 sarı kartın çıktığı 7. hafta, ligde en fazla sarı kartın görüldüğü haftalardan biri olarak kayıtlara geçti.

  1. 08.10.2019
  2. Güncelleme: 08.10.2019 21:57
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