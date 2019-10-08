Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 08.10.2019
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
-
Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.