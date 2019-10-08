Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği bildirildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.