Volkan Demirel'den Liverpool sürprizi! Fenerbahçe son dakika haberleri

Fenerbahçe, sezon başında Ersun Yanal'ın yardımcısı olan Volkan Demirel'i uzun vadeli bir teknik direktör olarak hazırlamaya çalışıyor.

Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sabah'ta yer alana habere göre; Volkan deneyim kazanabilmek adına Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un idmanlarını takip edecek.

Volkan geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.