Volkan Demirel'den Liverpool sürprizi! Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
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'den sürprizi! son dakika haberleri

Volkan Demirel'den Liverpool sürprizi! Fenerbahçe son dakika haberleri

'de 17 yıl forma giymesinin ardından profesyonel kariyerini noktalayıp teknik heyete dahil edilen 'in ile birlikte 'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi.

, sezon başında 'ın yardımcısı olan 'i uzun vadeli bir teknik direktör olarak hazırlamaya çalışıyor.

Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sabah'ta yer alana habere göre; Volkan deneyim kazanabilmek adına Hollandalı eski futbolcu ile birlikte 'un idmanlarını takip edecek.

Volkan geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.

Fenerbahçe'de düşüş sürüyor

  1. 08.10.2019
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