Volkan Demirel'den Liverpool sürprizi! Fenerbahçe son dakika haberleri
Fenerbahçe'de 17 yıl forma giymesinin ardından profesyonel kariyerini noktalayıp teknik heyete dahil edilen Volkan Demirel'in Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılıp takip edeceği bildirildi.
Fenerbahçe, sezon başında Ersun Yanal'ın yardımcısı olan Volkan Demirel'i uzun vadeli bir teknik direktör olarak hazırlamaya çalışıyor.
Yönetimin, 37 yaşındaki eski file bekçisini ilerleyen dönemde takımın başına geçecek şekilde hazırladığı ve deneyim kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.
Sabah'ta yer alana habere göre; Volkan deneyim kazanabilmek adına Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un idmanlarını takip edecek.
Volkan geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Comolli ile birlikte Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer'i ziyaret etmişti.
- 08.10.2019
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Toplam 3
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ŞEREF BİZDEN DAHA SAĞLAM İNANÇLI
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Dorukhan Toköz ameliyat oldu
Toplam 1
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Veysel Dönmez Sevgili kardeşim Dorukan Rabbim Merhametiyle şifa nasip etsin, bir an önce sağlığınıza kavuşmanı dilerim.
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Beşiktaş'ın yıldızı umreye gitti
Toplam 3
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thebarbaros bak şimdi seni sevdim işte.. helâl olsun
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