A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama Burak'ın ne oynadığını bileceksin." ifadelerini kullandı.