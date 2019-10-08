"Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama..."
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama Burak'ın ne oynadığını bileceksin." ifadelerini kullandı.
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