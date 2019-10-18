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18 Ekim 2019, Cuma
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taktik çalıştı

Beşiktaş taktik çalıştı

Ligde bu hafta Ankaragücü'ne konuk olacak , maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan, , Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, antrenmanda yer almadı. bugün 11.30'da özel uçakla 'ya gidecek.

ÇETİNKAYA GİTTİ 'SAKATA' GELDİ
Avcı'nın göreve gelmesiyle kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollar ayrıldı… Çetinkaya'nın ayrılmasından sonra 'ta ciddi anlamda bir sağlık sorunu dikkat çekiyor. Pek çoğu pozisyon gereği sakatlıklar olsa da Beşiktaş'ta şimdiye kadar 15 farklı oyuncu sakatlandı.

  1. 18.10.2019
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