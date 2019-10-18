Beşiktaş taktik çalıştı
Ligde bu hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi.
Bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan, Gökhan Gönül, Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, antrenmanda yer almadı. Kartal bugün 11.30'da özel uçakla Ankara'ya gidecek.
ÇETİNKAYA GİTTİ 'SAKATA' GELDİ
Avcı'nın göreve gelmesiyle kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollar ayrıldı… Çetinkaya'nın ayrılmasından sonra Beşiktaş'ta ciddi anlamda bir sağlık sorunu dikkat çekiyor. Pek çoğu pozisyon gereği sakatlıklar olsa da Beşiktaş'ta şimdiye kadar 15 farklı oyuncu sakatlandı.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
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Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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