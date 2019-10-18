Beşiktaş taktik çalıştı

Bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan, Gökhan Gönül, Ruiz, Oğuzhan ve N'Koudou, antrenmanda yer almadı. Kartal bugün 11.30'da özel uçakla Ankara'ya gidecek.



ÇETİNKAYA GİTTİ 'SAKATA' GELDİ

Avcı'nın göreve gelmesiyle kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollar ayrıldı… Çetinkaya'nın ayrılmasından sonra Beşiktaş'ta ciddi anlamda bir sağlık sorunu dikkat çekiyor. Pek çoğu pozisyon gereği sakatlıklar olsa da Beşiktaş'ta şimdiye kadar 15 farklı oyuncu sakatlandı.