1 günde iyileştiler

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Wolverhampton maçından hemen önce yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadrodan çıkartılan Diaby ve N'Koudou bir günde iyileşti... Avrupa Ligi maçı öncesi bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle serum bağlanan Diaby ile şiddetli migren ağrısı çeken N'Koudou, Wolves maçı kadrosuna alınmamışlardı. İki oyuncunun dün akşam uygulanan tedavinin ardından iyileştikleri ve takımla birlikte çalışmalara başladıkları ifade edildi. Diaby ve N'Koudou'nun Pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında forma giymeleri bekleniyor.

KARTAL'DA DURMAK YOK

Beşiktaş, Alanya maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Wolves maçında oynayan futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

KALP KRİZİ GEÇİREN GÜNER İYİLEŞİYOR

Beşiktaş Kulübü, Wolves maçında kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Wolverhampton ile oynadığımız maçın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Fazlı Güner'in durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

LENS SESSİZ KALDI

Wolves maçında oyundan çıkarken taraftarların ıslıklayarak tepki gösterdiği Jeremain Lens, tribünlere karşı sessiz kalmayı tercih etti. Hollandalı oyuncunun, morali bozuk bir şekilde kulübeye gittiği ve maç sonunda da yine kimseyle konuşmadan takım otobüsüne binerek stattan ayrıldığı ifade edildi.

RÜZGAR TERSE DÖNER

İran'ın Tractor Sazi takımını çalıştıran efsane teknik adam Mustafa Denizli, Beşiktaş'taki kötü gidişatı yorumladı. Denizli, "Her takımın başına bu tip sıkıntılar gelebilir. İçerde, dışarda 2 maç kazanırlar, tablo değişir. Hele Türkiye'de rüzgar tamamen terse dönebilir. Alanya'yı yenerse yeni bir sayfa açılır" dedi.