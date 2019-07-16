Deniz Atalay: Fikstürün takipçisiyiz
Yönetici Deniz Atalay, yarınki fikstür çekimi öncesi, son yıllarda ligin 2. yarılarındaki derbileri hep dışarda oynamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Atalay açıklamasında fikstürün takipçisi olacaklarını söyledi.
Yönetici Deniz Atalay, yarınki fikstür çekimi öncesi, son yıllarda ligin 2. yarılarındaki derbileri hep dışarda oynamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Atalay şöyle dedi: "8 sezondur son derbimizi G.Saray'ın evinde oynuyoruz. Fikstürden önce itirazlarımızı yaptık. Bilgisayarın sistemi sadece Beşiktaş'ın deplasmanda oynamasına mı çalışıyor?"
MAÇ TAKVİMİ BELİRLENDİ
Kartal'ın İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Siyah-beyazlılar; Pendik, Kocaeli ve Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, ilk hazırlık maçını yarın 18.30'da Pendikspor ile oynayacak. İkinci karşılaşma pazar günü Kocaelispor'la olacak. Son hazırlık maçı 10 Ağustos'ta Panathinaikos'la.
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Deniz Atalay: Fikstürün takipçisiyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.