Deniz Atalay: Fikstürün takipçisiyiz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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: Fikstürün takipçisiyiz

Deniz Atalay: Fikstürün takipçisiyiz

Yönetici , yarınki fikstür çekimi öncesi, son yıllarda ligin 2. yarılarındaki derbileri hep dışarda oynamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Atalay açıklamasında fikstürün takipçisi olacaklarını söyledi.

Yönetici , yarınki fikstür çekimi öncesi, son yıllarda ligin 2. yarılarındaki derbileri hep dışarda oynamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Atalay şöyle dedi: "8 sezondur son derbimizi G.Saray'ın evinde oynuyoruz. Fikstürden önce itirazlarımızı yaptık. Bilgisayarın sistemi sadece 'ın deplasmanda oynamasına mı çalışıyor?"

MAÇ TAKVİMİ BELİRLENDİ
'ın 'da oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Siyah-beyazlılar; Pendik, ve Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, ilk hazırlık maçını yarın 18.30'da Pendikspor ile oynayacak. İkinci karşılaşma pazar günü Kocaelispor'la olacak. Son hazırlık maçı 10 Ağustos'ta Panathinaikos'la.

  1. 16.7.2019
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