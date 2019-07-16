Deniz Atalay: Fikstürün takipçisiyiz

Yönetici Deniz Atalay, yarınki fikstür çekimi öncesi, son yıllarda ligin 2. yarılarındaki derbileri hep dışarda oynamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Atalay şöyle dedi: "8 sezondur son derbimizi G.Saray'ın evinde oynuyoruz. Fikstürden önce itirazlarımızı yaptık. Bilgisayarın sistemi sadece Beşiktaş'ın deplasmanda oynamasına mı çalışıyor?"

MAÇ TAKVİMİ BELİRLENDİ

Kartal'ın İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçları da belli oldu. Siyah-beyazlılar; Pendik, Kocaeli ve Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlılar, ilk hazırlık maçını yarın 18.30'da Pendikspor ile oynayacak. İkinci karşılaşma pazar günü Kocaelispor'la olacak. Son hazırlık maçı 10 Ağustos'ta Panathinaikos'la.