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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'ta Dorukhan çıkmazı

Beşiktaş'ta Dorukhan çıkmazı

İtalyan temsilcisi Udinese’nin 7 milyon euro önerdiği, ’ın ise 10 milyon euro istediği Dorukhan’la görüşen yönetim genç yıldız konusunda kararsız.

'ta Dorukhan Toköz konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performans sayesinde önce 'a seçilen, ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine dahil olan Dorukhan için bugüne kadar en ciddi teklifi 7 milyon euro ile Udinese yaptı. Beşiktaş yönetimi ise İtalyan ekibinden 10 milyon euro isteyince görüşmeler tıkandı. Başkan 'ın bırakmayı düşünmediği Dorukhan ise siyah-beyazlı yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve "Gitmek istiyor musun?" diye sorduğu belirtildi. Genç yıldızın ise "Elbette yurt dışında oynamak isterim. Ama son karar kesinlikle sizin. Ortada dolaşan bazı rakamlar var, eğer kulübün menfaatleri bunu gerektiriyorsa, sizin söylediğinize karşı çıkmam" yanıtını verdiği öğrenildi. Dorukhan için son kararı teknik direktör verecek.

  1. 6.7.2019
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