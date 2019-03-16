Luce kolları sıvadı

Beşiktaş'ta yeni sezon teknik direktör adayları arasında yer alan, hatta Rumen basınının iddiasına göre siyah- beyazlılarla her konuda anlaşmaya varan Mircea Lucescu'nun şimdiden kolları sıvadığı ifade edildi. Mircea Lucescu, teknik direktör Fatih Terim Galatasaray'da göreve gelmeden önce sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelerek, hazırladığı planı tüm detaylarıyla sunmuştu. Rumen teknik adamın aynı planı Başkan Fikret Orman'ın da önüne koyduğu bildirildi. İddiaya göre 73 yaşındaki Lucescu'nun gözü, teknik direktörlük değil sportif direktörlüğünde üzerinde CEO'luk görevinde. Oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmek istiyor. Razvan takımı çalıştırırken, kendisi de parayı yönetecek; Shakhtar'a getirdiği sistemi Beşiktaş'a getirecek. Güney Amerika'dan gelecek vaat eden futbolcuları transfer edecek, sadece para harcayan değil kazanan da bir takım yaratacak. Bu futbolcular takımda pişirilecek, sonra da Avrupa piyasasına sunulacak.