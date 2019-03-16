Luce kolları sıvadı – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Luce kolları sıvadı

Luce kolları sıvadı

Rumen basınının “, baba-oğul Lucescu’lar ile anlaştı” haberlerinin ardından ’nun ’ın yeni sistemini belirlediği iddia edildi.

'ta yeni sezon adayları arasında yer alan, hatta Rumen basınının iddiasına göre siyah- beyazlılarla her konuda anlaşmaya varan 'nun şimdiden kolları sıvadığı ifade edildi. Mircea Lucescu, teknik direktör Galatasaray'da göreve gelmeden önce sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya gelerek, hazırladığı planı tüm detaylarıyla sunmuştu. Rumen teknik adamın aynı planı Başkan 'ın da önüne koyduğu bildirildi. İddiaya göre 73 yaşındaki Lucescu'nun gözü, teknik direktörlük değil sportif direktörlüğünde üzerinde CEO'luk görevinde. Oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmek istiyor. Razvan takımı çalıştırırken, kendisi de parayı yönetecek; Shakhtar'a getirdiği sistemi Beşiktaş'a getirecek. 'dan gelecek vaat eden futbolcuları transfer edecek, sadece para harcayan değil kazanan da bir takım yaratacak. Bu futbolcular takımda pişirilecek, sonra da Avrupa piyasasına sunulacak.

  1. 16.3.2019
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