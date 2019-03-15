Beşiktaş'ta Karius isyanı

Beşiktaş'ın gündemi bir hayli kalabalık.. Bir yandan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme hesapları yapan, diğer yandan Mayıs'ta başkanlık seçimi yaşayacak olan siyah-beyazlılarda; son günlerde teknik direktör Şenol Güneş'in yerine kim gelecek sorusu kadar "Kaleci Karius kalacak mı, gidecek mi?" sorusu da gündemin üst sıralarındaki yerini aldı. Öyle ki, Beşiktaşlı taraftarlar Alman kalecinin gösterdiği performanstan mutlu değil. Yönetimin gönderdiği Fabri'nin yerine büyük umutlarla transfer edilen Karius'un performansının gün geçtikçe ileri yerine geriye gitmesi, camianın keyfini iyice kaçırdı.

HATALI GOLLERİ KIZDIRDI

Sadece Beşiktaşlı taraftarlar değil, Ümraniye'nin patronu Şenol Güneş de Karius'un beklenen seviyeye bir türlü gelemediğini Konyaspor maçının ardından açıkça itiraf etmişti. Öyle ki tecrübeli teknik adam, "Karius yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Elektriği yok, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var" diyerek Alman kaleciden memnun olmadığını dile getirdi. Ayrı maçta yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerin ayağına her top geldiğinde ıslıklarla protesto edilen Karius'un yardımına Vida koşmuş ve Hırvat oyuncu tribünlere "Hayır tepki yok, alkış var' hareketi yaparak taraftarları yumuşatmıştı.







SORUŞTURMA AŞAMASINDA

Ancak o günden bu yana ortam bir türlü yumuşamadı. Hatta son gelen haber, siyahbeyazlıların moralini iyice bozdu. Siyah-beyazlı file bekçisinin maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu haberleri, gündeme adeta bomba gibi düştü. Konuyla ilgili olarak Telegraph'a açıklamalarda bulunan bir FIFA sözcüsünün yaşanan gelişmeyi doğrularken şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Loris Karius'tan Beşiktaş'la ilgili bir şikayet aldığımızı doğrulayabiliriz. Konu şu anda soruşturma aşamasında!.." Bu açıklamanın ardından yarın akşamki Göztepe maçında kaleyi kimin koruyacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

EN BAŞARILI İKİ KALECİYİ KAYBETTİ

Beşiktaş, Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Karius'u transfer etmek için, son 5 yılın kurtarış yüzdesi en yüksek iki kalecisine veda etti. 2014-15 sezonundan bu yana en az 50 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek iki kalecisi %74.8'le Fabri ve hemen arkasından %73.8'le Tolga Zengin'di. Kalesine gelen 13 şutun 8'inde gol yiyen Karius sayesinde Beşiktaş, son 18 sezonunda ligin ilk 25 haftası itibarı ile 2012-13 (35 gol) sezonunun ardından kalesinde en fazla gol gördüğü ikinci sezonunu yaşıyor.

GÖZLER ŞİMDİ UTKU'YA DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda gözler genç kaleci Utku'ya çevirdi. 2016'dan bu yana kadroda yer alan Utku, siyah-beyazlı formayı 5 maçta giyebildi. Utku'nun, ligde forma giydiği tek maçta Beşiktaş sahasında Antalya'ya 3-2 yenildi. Utku ayrıca Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Darıca'yı 3-0 yendiği maçın dışında 1-1 biten Manisa ve Kayseri maçlarında da kaledeydi. Genç Utku, 3-0 kazanılan Partizan maçında da kaledeydi.