Rumen basınından Lucescu iddiası
Rumen basını, Mircea Lucescu ve şu anda PAOK'un başında olan oğlu Razvan Lucescu'nun siyah-beyazlı takımı birlikte çalıştıracağını iddia etti.
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