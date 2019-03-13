Gökhan Töre: "9 aydır maaşımı alamıyorum"
Alman basınından flaş Loris Karius iddiası gelirken, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre de 9 aydır maaş alamadığını açıkladı.
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