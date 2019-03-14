Beşiktaş'ta Karius krizi
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın ve Şenol Güneş'in tepkisini çeken alman kaleci Loris Karius'un kulübü de FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle yedek kulübesine çekileceği bildirildi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...
- Fotomaç yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!
- "Diagne'nin kral olduğu yerde Burak Yılmaz..."
- Beşiktaşlı Domagoj Vida için Roma'dan teklif!
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...
- Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! "Fikret Orman ile görüştüm"
- Beşiktaş Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
- Beşiktaş'ta kriz... 4 futbolcu isyan etti! İşte o isimler...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.