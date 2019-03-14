Beşiktaş'ta Karius krizi
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Beşiktaş'ta Karius krizi

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın ve Şenol Güneş'in tepkisini çeken alman kaleci Loris Karius'un kulübü de FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle yedek kulübesine çekileceği bildirildi...

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14 Mart 2019 , Perşembe
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