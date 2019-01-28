Hocaya Burak isyanı – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hocaya Burak isyanı

Hocaya Burak isyanı

Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin 'in, ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor.

Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin 'in, ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Burak Yılmaz'ın gelmesini veto eden bu isimler, Güneş'in hazır olmadığı halde 11'de oynattığı Burak ısrarına kızgınlar. Golcü oyuncuya muhalif bazı yöneticilerin bu nedenle "Şenol Hoca'nın Burak takıntısı bizim şampiyonluğu altın tepside sunmamıza neden oluyor" diyerek isyan ettikleri gelen haberler arasında. Burak son maçında bir de cezalı duruma düşmüştü.

  1. 28.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hocaya Burak isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN