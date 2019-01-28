Hocaya Burak isyanı
Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor.
Siyah-beyazlı kulüpte bazı yöneticilerin Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz ısrarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Burak Yılmaz'ın gelmesini veto eden bu isimler, Güneş'in hazır olmadığı halde 11'de oynattığı Burak ısrarına kızgınlar. Golcü oyuncuya muhalif bazı yöneticilerin bu nedenle "Şenol Hoca'nın Burak takıntısı bizim şampiyonluğu altın tepside sunmamıza neden oluyor" diyerek isyan ettikleri gelen haberler arasında. Burak son maçında bir de cezalı duruma düşmüştü.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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