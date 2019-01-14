Oumar Niasse için ret yanıt
Everton ya Cenk Tosun'u ya da Oumar Niasse'yi gönderip, Galatasaray'la adı anılan Batshuayi'yi almak istiyor…
Everton ya Cenk Tosun'u ya da Oumar Niasse'yi gönderip, Galatasaray'la adı anılan Batshuayi'yi almak istiyor… İngiliz ekibi birkaç gün önce Fenerbahçe'ye önerdiği Niasse'yi bu kez de siyah-beyazlılara teklif etti. Ancak Beşiktaş yönetiminin olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Everton'ın Fenerbahçe'nin cevabını beklediği bildirildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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