Oumar Niasse için ret yanıt – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

için ret yanıt

Oumar Niasse için ret yanıt

Everton ya 'u ya da 'yi gönderip, 'la adı anılan Batshuayi'yi almak istiyor…

Everton ya 'u ya da 'yi gönderip, 'la adı anılan Batshuayi'yi almak istiyor… İngiliz ekibi birkaç gün önce 'ye önerdiği Niasse'yi bu kez de siyah-beyazlılara teklif etti. Ancak yönetiminin olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Everton'ın Fenerbahçe'nin cevabını beklediği bildirildi.

  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oumar Niasse için ret yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN