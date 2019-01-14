Oumar Niasse için ret yanıt

Everton ya Cenk Tosun'u ya da Oumar Niasse'yi gönderip, Galatasaray'la adı anılan Batshuayi'yi almak istiyor… İngiliz ekibi birkaç gün önce Fenerbahçe'ye önerdiği Niasse'yi bu kez de siyah-beyazlılara teklif etti. Ancak Beşiktaş yönetiminin olumsuz cevap verdiği öğrenildi. Everton'ın Fenerbahçe'nin cevabını beklediği bildirildi.